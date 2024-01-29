Макнэми: Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «Большой тройке»

Бывший австралийский теннисист, экс-директор Australian Open Пол Макнэми поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Поздравляю Янника Синнера и его команду с первой из многих победой на турнире «Большого шлема». Он официально присоединился к Джоковича и Алькарасу в качестве участника новой «Большой тройки». Снимаю шляпу перед Даниилом Медведевым за доблестную борьбу на протяжении всего турнира», — написал Макнэми на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у россиянина Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Итальянский спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях.