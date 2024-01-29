Эрика Андреева вышла в основную сетку турнира в Линце

111-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева одержала победу над представительницей Германии Тамарой Корпач (76-я в рейтинге WTA) в финале квалификации хардового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:1 в пользу 19-летней российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. Эрика Андреева в этой встрече дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Тамары Корпач четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Напомним, основной турнир в Австрии пройдёт с 29 января по 4 февраля. Призовой фонд соревнований в Линце составил $ 922 573.