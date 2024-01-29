Новак Джокович: когда слышу звук фейерверков, это напоминает взрывы бомб

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что его продолжают беспокоить воспоминания о войне в Сербии в 1999 году.

«В какой-то степени эти события, конечно, отразились на мне, на моём взрослении. Мне было 12 лет, когда нас бомбили на протяжении двух с половиной месяцев днём и ночью. Что касается воспоминаний, временами они появляются. В основном когда кто-то запускает фейерверки и я слышу этот звук, он напоминает мне взрывы бомб. Так что это не очень приятно. Небольшая травма осталась. Думаю, всё это отразилось и на моём характере. Появились выдержка, стойкость, умение не падать духом. Это обычно проявляется в критические моменты», — приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на TODAY.