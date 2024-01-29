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Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство

Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что организация предлагала теннисисту Александру Шевченко отказаться от смены гражданства с российского на казахстанское.

«Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Шевченко объявил, что будет представлять Казахстан на соревнованиях. При этом Тарпищев сообщил, что супруга Шевченко российская теннисистка Анастасия Потапова не планирует смену спортивного гражданства. Теннисисты поженились в конце прошлого года. Шевченко занимает 59-е место в рейтинге ATP.

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