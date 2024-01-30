Джокович — о карьере: сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг?

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих достижениях в профессиональной карьере.

«В моей стране есть поговорка: «Вы можете уничтожить нас, наши тела, но вам никогда не уничтожить наш дух». Я действительно в это верю. В конце концов, сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг? Я говорю это не для того, чтобы похвалить себя, а для того, чтобы напомнить себе это: «Эй, ущипни себя, посмотри, где находишься, и взгляни на всё, что сделал». Нужно наслаждаться этим и ценить. В то же время чувствую, что это — лишь одна глава моей жизни. Впереди ещё много глав», — приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на TODAY.