Мойя — о выступлении Надаля в Брисбене: он напомнил быка, которого год держали взаперти

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о выступлении испанца на турнире в Брисбене (Австралия).

«Я видел многое, на что способен Рафа, поэтому меня уже мало что может удивить. Однако правда в том, что всё могло сложиться не лучшим образом и вызвать опасения. Но Надаль напомнил мне быка, которого целый год держали взаперти в загоне. Бросаешь его в эпицентр событий и он становится зверем. После стольких месяцев боли и преодоления я увидел, как он снова получает удовольствие и на тренировках, и во время матчей в Брисбене. Это была та версия Рафы, которую мы хотели увидеть», — приводит слова тренера Punto de Break.

Напомним, Надаль вернулся на корт спустя год перерыва и выступил на турнире в Брисбене. Позже теннисист сообщил о травме и не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2024.