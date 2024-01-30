Тренер Рафаэля Надаля рассказал о процессе восстановления теннисиста

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о восстановлении своего подопечного.

«Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по нескольку сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад», — приводит слова тренера Punto de Break.

Напомним, из-за повреждения Надаль пропустил практически весь 2023 год. В начале января испанец вернулся на корт на турнире в Брисбене. Позже теннисист вновь сообщил о травме, из-за которой не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2024.