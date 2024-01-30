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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Сантьяго

Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Сантьяго
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Сантьяго (Чили), который пройдёт с 26 февраля по 3 марта.

Заявку возглавил 20-я ракетка мира чилиец Николас Харри. Также там сыграют молодой француз Артюр Фис (35), Тьяго Уайлд (81) и Кристьян Гарин (89).

Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард хорвату Марину Чиличу.

Действующим победителем турнира является Николас Харри. В прошлогоднем финале он одержал волевую победу над Томасом Мартином Этчеверри со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2.

Призовой фонд турнира превышает $ 661 тысяч.

Полный заявочный список выглядит таким образом:

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