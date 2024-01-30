ITIA подало апелляцию на решение об отмене временного отстранения Тары Мур

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) подаст апелляцию на решение независимого трибунала о невиновности британской теннисистки Тары Мур, сообщает BBC.

Напомним, в апреле 2023 года в Боготе в пробах Тары Мур и Барбары Гатики нашли анаболический стероид болденон (у Мур ещё и нандролон). Мур временно отстранили 27 мая 2022 года, Гатику – 17 июня.

В декабре 2023 года независимый трибунал постановил, что источником запрещённых веществ стало загрязнённое мясо, которое игроки ели за несколько дней до взятия проб. Обеим теннисисткам отменили временные отстранения за допинг.

Сейчас ITIA подало апелляцию на решение из-за приёма нандролона. Теперь её рассмотрением займётся Спортивный арбитражный суд (CAS).