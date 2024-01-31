Экс-тренер Серены Уильямс объяснил поражение Медведева в финале Australian Open — 2024

Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американской спортсменки Серены Уильямс, прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Начало матча получилось интересным, потому что на протяжении первых двух сетов Даниил проводил идеальный матч, играя в непривычной для него манере. В конце второго сета он стал немного отступать, но в целом это было идеально. На протяжении двух сетов он был атакующим игроком. Думаю, он играл так по двум причинам. Во-первых, он был невероятно измотан и знал, что, если будет играть в свой классический теннис, у него не будет никаких шансов. Потому что тогда ему бы пришлось слишком много бегать. Из-за этого Даниил согласился на большее количество ошибок, но сделал ставку на атакующую игру.

Во-вторых, это было связано с поражениями от Синнера в последних очных матчах. Он подумал — хорошо, мне нужно что-то изменить. И это имело смысл. Думаю, это была верная тактика. Конечно, это было рискованно, потому что это не его настоящий стиль. И, если бы он допустил слишком много ошибок, это обратилось бы катастрофой, но он использовал свой шанс, и это сработало. После двух сетов, не знаю, связано ли это с усталостью или с преимуществом по счёту, но Даниил начал сдавать. Его давление на соперника ослабло, и у Синнера появилось пространство для манёвра. И когда Янник получает пространство, это уже совсем другая история. Удары Синнера стали лучше, Медведеву пришлось больше бегать. С этого момента и до конца матча я не видел не единой возможности для победы Даниила», — сказал Муратоглу в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.