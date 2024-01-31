Сафиуллин, Зверев, Руне и Циципас заявились на турнир ATP-500 в Акапулько

Стаз известен заявочный список хардового турнира категории ATP-500, который пройдёт с 26 февраля по 2 марта в Акапулько (Мексика).

В заявку соревнований вошёл 36-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин. Помимо россиянина, на турнире в Акапулько выступят немецкий спортсмен Александр Зверев, занимающий шестое место в рейтинге ATP, датчанин Хольгер Руне (седьмая ракетка мира), американский теннисист Тейлор Фритц (девятый в мировом рейтинге), 10-я ракетка мира грек Стефанос Циципас, австралиец Алекс де Минор, норвежец Каспер Рууд и другие спортсмены.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Акапулько является Алекс де Минор, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над американцем Томми Полом.