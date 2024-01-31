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Жабер — о поражении в финале Уимблдона-2023: считала, что это несправедливо

Жабер — о поражении в финале Уимблдона-2023: считала, что это несправедливо
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала об эмоциях, которые испытала после поражения в финале Уимблдона-2023. Тогда Жабер проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 4:6.

«Возможно, ожидания помешали, потому что я была уверена, что смогу выиграть турнир. Я была готова, провела потрясающие матчи. После поражения я считала, что это несправедливо, поскольку прежде мне приходилось играть более тяжёлые матчи. От этого становилось только печальнее. На протяжении последних двух лет я хорошо играла, становилась сильнее. Проиграть всего в одном матче было больно. Я очень хотела завоевать этот трофей, это было моей мечтой на протяжении многих лет, но получилось так, как получилось», — приводит слова Жабер Sportskeeda со ссылкой на подкаст Abtal.

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