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Руне расстался с экс-тренером Федерера спустя два месяца работы

Руне расстался с экс-тренером Федерера спустя два месяца работы
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Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прекратил сотрудничество с Северином Люти, бывшим тренером 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Люти вошёл в тренерский штаб Руне в декабре прошлого года.

«Время для Северина было выбрано не совсем удачно. Хольгеру нужен тренер, который будет в ним постоянно, и супертренер, как Беккер. Северин не смог посвятить Хольгеру необходимое количество времени. Теперь Хольгер плотно работает с Борисом Беккером и Кеннетом Карлсеном. Он получает знания, необходимые для его развития и стабильности», — приводит слова мамы и менеджера теннисиста Анеке Руне TV2.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Руне дошёл до второго круга, где проиграл 122-й ракетке мира французу Артуру Казо.

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