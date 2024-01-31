19-летняя Эрика Андреева уступила украинке Ястремской в 1-м круге турнира в Линце
Поделиться
111-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят в помещении на харде.
В матче первого круга квалифаер Андреева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6 проиграла полуфиналистке Открытого чемпионата Австралии – 2024, 29-й ракетке мира из Украины Даяне Ястремской (WC). Встреча девушек продлилась 2 часа и 28 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету 23-летней Ястремской четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей Ястремской в Линце станет 34-я ракетка мира из Хорватии Донна Векич (3).
Комментарии
- 31 января 2024
-
18:17
-
17:50
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
12:41
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
09:48
-
04:32
-
00:59
-
00:49
- 30 января 2024
-
23:51
-
23:30
-
23:03
-
22:16
-
21:59
-
20:55
-
20:44
-
20:09
-
19:48
-
19:21
-
18:32
-
18:06
-
17:47
-
13:35
-
10:13
-
09:53
-
07:35
-
07:13
-
06:51
-
04:47
-
00:06
Партнерский контент