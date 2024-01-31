Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

19-летняя Эрика Андреева уступила украинке Ястремской в 1-м круге турнира в Линце

19-летняя Эрика Андреева уступила украинке Ястремской в 1-м круге турнира в Линце
Комментарии

111-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят в помещении на харде.

В матче первого круга квалифаер Андреева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 2:6 проиграла полуфиналистке Открытого чемпионата Австралии – 2024, 29-й ракетке мира из Украины Даяне Ястремской (WC). Встреча девушек продлилась 2 часа и 28 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету 23-летней Ястремской четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Ястремской в Линце станет 34-я ракетка мира из Хорватии Донна Векич (3).

Линц. 1-й круг
31 января 2024, среда. 15:50 МСК
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 4 		6 2
         
Эрика Андреева
111
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android