Рафаэль Надаль сообщил, что приступил к интенсивным тренировкам

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился в социальных сетях фотографией с тренировки на корте. Она сделана в его собственной академии на Мальорке (Испания).

«Давно ничего не постил, и вот я тут! Возвращаюсь к интенсивным тренировкам!» — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, Надаль пару недель назад вернулся в Испанию из Австралии, где провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, где дошёл до четвертьфинального раунда. Однако вернуться на Australian Open у Рафаэля не получилось — он вновь травмировался.

Отметим, что по предварительной информации Надаль собирается сыграть на турнире в Дохе (Катар), который стартует 19 февраля.