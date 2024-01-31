Троицки — о Джоковиче: он человек, а не машина, нельзя ждать, что он будет побеждать вечно

Капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки рассказал, повлияла ли на результат полуфинального матча АО-2024 встреча Джоковича с Синнером на Кубке Дэвиса в ноябре прошлого года. Тогда серб уступил итальянцу, упустив тройной матчбол.

«Не думаю, что то поражение сказалось на нём. Но Синнер чувствовал себя увереннее в полуфинальном матче Australian Open, потому что в потрясающем стиле обыграл Новака в Малаге. Наверное, он был более расслабленным.

Но с самого первого матча на АО игра Ноле не казалась убедительной. Со старта сезона мы не видели в его игре привычной остроты. Думаю, он может играть намного лучше, он и сам это понимает. Конечно, он человек, а не машина, и нельзя ожидать, что он будет побеждать на каждом «Шлеме».

Не думаю, что он сыграет (в предстоящих матчах квалификации Кубка Дэвиса. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас он отдыхает с семьёй в Испании», — приводит слова Троицки Sportal.rs.

Напомним, в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.