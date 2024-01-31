Муратоглу — о Синнере: для меня нет ничего удивительного в том, что он выиграл АО-2024

Известный теннисный деятель, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«В конце прошлого года я сказал, что этот год может стать годом Синнера. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что он выиграл Australian Open.

Впечатлило то, что он смог оправдать все ожидания. В полуфинале Новак был тенью самого себя, но Синнер сыграл именно так, как должен был.

В финале он также смог выложиться на все сто, причём до самого последнего розыгрыша. Он мог дрогнуть в концовке, но он не дрогнул.

Высочайший уровень тенниса в конце прошлого сезона, победы, которые он одержал, в том числе две над Новаком — всё это сыграло важную роль в том, что он смог завоевать свой первый титул на турнире «Большого шлема».

Мы чувствовали, что он был на пороге этого достижения. Наконец звёзды сошлись. У него появилась необходимая уверенность, ведь он выиграл так много близких матчей в конце сезона.

Он стабильно демонстрировал высокий уровень игры. Этого оказалось достаточно для победы на ТБШ. Интрига была лишь в том, сможет ли он показать это в финале, и он развеял все сомнения как нельзя лучше», — приводит слова Муратоглу портал Tennis365.

Отметим, в декабре прошлого года Муратоглу сделал прогноз, что в нынешнем году Синнер будет играть лучше, чем Алькарас.