Гаэль Монфис потерпел пятое поражение в последних шести матчах

76-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Соревнования проходят в помещении на харде.

В матче первого круга Коболли со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:0 обыграл 70-ю ракетку мира 37-летнего представителя Франции Гаэля Монфиса (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 40 минут. Коболли один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Монфиса шесть эйсов, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Коболли в Монпелье станет 106-я ракетка мира из Франции Констан Летьен.

Отметим, что Монфис потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Ранее он уступил Томасу Мартину Этчеверри (второй круг АО), выиграл у Янника Ханфмана (первый круг АО) и трижды проиграл — Марожану (Окленд), Серундоло (Париж), Тиафо (Вена).