Гаэль Монфис потерпел пятое поражение в последних шести матчах

76-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Соревнования проходят в помещении на харде.
В матче первого круга Коболли со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 6:0 обыграл 70-ю ракетку мира 37-летнего представителя Франции Гаэля Монфиса (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 40 минут. Коболли один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Монфиса шесть эйсов, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
Следующим соперником Коболли в Монпелье станет 106-я ракетка мира из Франции Констан Летьен.
Отметим, что Монфис потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Ранее он уступил Томасу Мартину Этчеверри (второй круг АО), выиграл у Янника Ханфмана (первый круг АО) и трижды проиграл — Марожану (Окленд), Серундоло (Париж), Тиафо (Вена).
- 31 января 2024
-
21:24
-
20:59
-
20:45
-
20:20
-
19:50
-
19:48
-
19:09
-
18:40
-
18:17
-
17:50
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
12:41
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
09:48
-
04:32
-
00:59
-
00:49
- 30 января 2024
-
23:51
-
23:30
-
23:03
-
22:16
-
21:59
-
20:55
-
20:44
-
20:09
-
19:48
-
19:21
-
18:32
-
18:06
-
17:47