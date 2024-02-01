Экс-россиянин Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье, где сыграет с Бубликом
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59-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко, с недавнего времени представляющий Казахстан, одержал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером (104-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу Шевченко.
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Баррера два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале соревнований в Монпелье Шевченко сыграет с соотечественником, Александром Бубликом — также бывшим россиянином.
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