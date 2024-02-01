Де Минор — об отношениях с Кэйти Бултер: она учит меня радоваться жизни

Австралийский теннисист, 11-я ракетка мира, Алекс де Минор рассказал о совместной жизни с британской теннисисткой Кэйти Бултер.

«Мы живём достаточно закрыто, поэтому люди очень редко узнают что-то о нашей жизни, если мы не рассказываем сами. Вероятно, так будет и дальше. Что бы между нами ни случилось, мы поделимся, если захотим. Она учит меня радоваться жизни, наслаждаться процессом, не позволять результатам управлять жизнью. Временами я очень строго к себе относился и слишком, слишком болезненно воспринимал поражения. Но просто из-за того, что мы вместе, я стал куда быстрее переключаться, научился наслаждаться происходящим и видеть хорошее в жизни за пределами корта», — сказал де Минор в интервью Esquire Australia.

Ранее де Минор заявлял, что хочет сосредоточиться на теннисе. На вопросы о личной жизни, австралийский спортсмен предпочитает не отвечать.