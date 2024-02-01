Арно Клеман: на Australian Open Джокович выглядел немного старше своего возраста

Финалист Australian Open – 2001, обладатель Кубка Дэвиса, французский теннисист Арно Клеман высказался о поражении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Нас всегда интересовало, кто сможет обыгрывать Джоковича на харде и траве. Недавно появился теннисист, который трижды обыграл его на харде. Теперь наши представления о Джоковиче как бы подвергаются сомнениям. Впервые в Мельбурне мы отметили для себя, что он стал выглядеть немного старше своего возраста (36 лет).

Очевидно, в туре есть два-три парня, которые могут встать у него на пути к титулам турниров «Большого шлема». Они способны остановить его в важные моменты.

Конечно, Джокович ещё может расставить всё по своим местам. Но если мы посмотрим на конец 2023 – начало 2024 года, то увидим, что Синнер побеждал его в матчах, которые действительно имеют значение, будь то в Кубке Дэвиса или в Мельбурне. Теперь, когда Янник победил его в пятисетовом формате, он знает, что может сделать это снова», — приводит слова Клемана L'Equipe.