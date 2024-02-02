«Мы верим в Клоппа». Борис Беккер — о чемпионской гонке в АПЛ

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на успешные результаты «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Мы верим в Клоппа», — написал Беккер в своих соцсетях. Отметим, ранее главный тренер «Ливерпуля» заявлял, что является настоящим фанатом легендарного теннисиста.

«Беккер — великий кумир моего детства и юности. Мы впервые встретились на Уимблдоне семь лет назад. Встречу организовала моя жена. Она знала, что я действительно хотел познакомиться с ним. Я следил за всей его карьерой и был настоящим фанатом», — сказал Клопп.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончанию сезона. 56-летний специалист возглавил команду в октябре 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии (2019/2020), Кубок Англии (2021/2022), а также Лигу чемпионов (2018/2019), Суперкубок УЕФА (2019/2020) и клубный чемпионат мира (2019/2020).