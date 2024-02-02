20-летний Хольгер Руне одержал 100-ю победу в карьере

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне одержал 100-ю победу в карьере. Во втором круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) 20-летний датчанин обыграл представителя Испании Пабло Льямаса Руиса (156-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу датского теннисиста.

Руне стал четвёртым теннисистом, родившимся в 2000-х и одержавшим 100 побед. Ранее этой отметки достигали канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянский спортсмен Янник Синнер и испанский теннисист Карлос Алькарас. Также Руне стал пятым скандинавом, выигравшим 100 матчей до 21-летия, после Бьорна Борга, Матса Виландера, Стефана Эдберга и Кеннета Карлсена.

В четвертьфинале соревнований в Монпелье Руне сыграет с американцем Майклом Ммо.