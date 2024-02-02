Бертолуччи: если спад Джоковича начался, это выяснится между Индиан-Уэллсом и Майами

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи высказался о возможном спаде первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Джокович плохо играл в Австралии. Возможно, это связано с проблемой, которая может произойти, если ты недостаточно хорошо подготовился, или это может быть связано со спадом. Если спад Джоковича начался, мы выясним это между турнирами в Индиан-Уэллсе и Майами. Посмотрим, восстановился он или нет. Других мыслей нет, потому что нужно видеть тренировочный процесс, его интенсивность, чтобы делать какие-то выводы. Правду знают только те люди, которые находятся в команде Новака», — приводит слова Бертолуччи Fanpage.it.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта, а следующий «Мастерс» в Майами состоится 20-31 марта.