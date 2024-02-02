Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с победителями Кубка Дэвиса. Там присутствовали итальянские теннисисты Янник Синнер, Лоренцо Сонего и Маттео Арнальди. Синнер произнёс перед президентом торжественную речь, где поблагодарил и его, и болельщиков.

«Господин президент, для меня большая честь быть здесь. Не только для меня, но и для всей команды. Честь привезти сюда эту победу спустя 47 лет. Эта команда воплощает в себе жертвенность, но больше всего — желание победить. Мы все обычные парни, каждый со своими особенностями, но благодаря нашему капитану мы добились чего-то крупного для нашей страны. Завоевание этого трофея подарило нам столько эмоций, и я считаю, что каждый из нас должен поблагодарить не только тех, кто сегодня здесь, но и всех, кто наблюдает за нами из дома», — приводит слова Синнера телеканал Super-Tennis.

Сам Маттарелла сказал, что наблюдал за финалом Australian open — 2024 и был уверен в победе итальянца.

Напомним, Италия в этом году второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, решающей стала победа Янника Синнера над Алексом де Минором — 6:3, 6:0. Ранее итальянцы забирали кубок только в 1976 году.