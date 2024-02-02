Карен Хачанов и Елена Рыбакина провели совместную тренировку в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира, провёл в Дубае (ОАЭ) совместную тренировку с чемпионкой Уимблдона-2022 из Казахстана Еленой Рыбакиной. Видео с розыгрышем спортсменов опубликовал в социальных сетях работающий с Хачановым тренер Артур Шахнубарян.

Напомним, на завершившемся Открытом чемпионате Австралии Карен Хачанов дошёл до четвёртого круга, в котором проиграл будущему чемпиону турнира — итальянцу Яннику Синнеру. В понедельник, 5 февраля, спортсмен вступит в борьбу на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Финалистка Australian Open — 2023 Елена Рыбакина в этом году на турнире дошла только до второго круга, где в сложном матче проиграла россиянке Анне Блинковой. Далее спортсменка сыграет на турнире категории WTA-500, который 5 февраля стартует в Абу-Даби (ОАЭ).