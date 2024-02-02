Руне обыграл Ммо и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира, одержал победу в матче четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Спортсмен в двух сетах обыграл 133-ю ракетку мира из США Майкла Ммо. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время Хольгер Руне выполнил 17 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Майкла Ммо в этом матче — восемь подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и семь двойных ошибок.

В полуфинале датчанин встретится с победителем матча Хорвата Борны Чорича, 37-й ракетки мира, и итальянца Флавио Коболли, 76-й ракетки мира. Соперник Хольгера Руне определится в ночь со 2 на 3 февраля.