Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о победе над Шевченко: не мог ему проиграть, ведь это я №1 в Казахстане

Бублик — о победе над Шевченко: не мог ему проиграть, ведь это я №1 в Казахстане
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что в матче с экс-россиянином Александром Шевченко на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция) ему важно было доказать, что именно он является сильнейшим игроком в Казахстане на данный момент.

Напомним, Бублик (2) и Шевченко (6) встретились в четвертьфинальном раунде Монпелье. Бублик одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Александр сразится с 30-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3).

«Александр только что перешёл в сборную Казахстана, и я просто не мог ему проиграть. Я №1», — сказал Бублик в интервью на корте.

23-летний Шевченко сменил спортивное гражданство в конце января 2024 года. Бублик, как и Шевченко, родился в России, за Казахстан он начал выступать в 2016 году.

Материалы по теме
Александрова и Павлюченкова пробились в полуфинал Линца! Будет ли русский финал?
Александрова и Павлюченкова пробились в полуфинал Линца! Будет ли русский финал?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android