Бублик — о победе над Шевченко: не мог ему проиграть, ведь это я №1 в Казахстане

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что в матче с экс-россиянином Александром Шевченко на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция) ему важно было доказать, что именно он является сильнейшим игроком в Казахстане на данный момент.

Напомним, Бублик (2) и Шевченко (6) встретились в четвертьфинальном раунде Монпелье. Бублик одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в финал Александр сразится с 30-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3).

«Александр только что перешёл в сборную Казахстана, и я просто не мог ему проиграть. Я №1», — сказал Бублик в интервью на корте.

23-летний Шевченко сменил спортивное гражданство в конце января 2024 года. Бублик, как и Шевченко, родился в России, за Казахстан он начал выступать в 2016 году.