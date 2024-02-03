14-летняя Ксения Ефремова провела и выиграла первый матч за сборную Франции

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова, в сентябре 2023 года сменившая гражданство на французское, провела первый матч за сборную Франции.

Это произошло на зимнем Кубке Tennis Europe. Ефремова со счётом 6:3, 6:4 обыграла первую ракетку сборной Кипра в возрасте до 16 лет.

Фото: из социальных сетей академии Патрика Муратоглу

Фото: из социальных сетей академии Патрика Муратоглу

Фото: из социальных сетей академии Патрика Муратоглу

В январе Ефремова впервые выступила на юниорском Открытом чемпионате Австралии, где дошла до четвертьфинала.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Ефремова получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в академии известного специалиста, бывшего тренера Серены Уильямс и Симоны Халеп Патрика Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.