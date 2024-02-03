19-летняя россиянка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Хуахине

108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Для Шнайдер это второй в карьере финал на уровне WTA, первый она провела в 2023 году на турнире в Нинбо (Китай), где проиграла Онс Жабер.

В полуфинале соревнований Шнайдер со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла 40-ю ракетку мира, 22-летнюю представительницу Китая Синьюй Ван (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 40 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ван три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За первый в карьере титул на уровне WTA Шнайдер сразится с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Чжу Линь (Китай, 2).