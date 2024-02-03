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Янник Синнер не смог сдержать смех в начале речи перед президентом Италии

Янник Синнер не смог сдержать смех в начале речи перед президентом Италии
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Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер попал в забавную ситуацию на торжественной встрече национальной команды с президентом Италии Серджо Маттареллой, которая прошла в честь победы на Кубке Дэвиса.

Синнер как теннисист, вложивший наибольший вклад в завоевание важнейшего для Италии титула, получил возможность выступить перед главой государства с речью. По всей видимости, 22-летний Янник немного разволновался, из-за чего не смог сдержать смех в начале речи. Это длилось не более пяти секунд, после чего Синнер смог начать и выступил достойно.

Видео данного момента получило широкое распространение, «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Напомним, в конце 2023 года Италия лишь во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Ранее итальянцы завоёвывали трофей ещё в 1976 году.

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