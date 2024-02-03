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Прошла жеребьёвка турнира в Марселе, посев которого возглавили Хачанов, Хуркач и Димитров

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля. Призовой фонд соревнований составил более € 801 тыс.

Посев соревнований в Марселе возглавил восьмая ракетка мира, действующий чемпион польский теннисист Хуберт Хуркач. Он пропустит первый раунд, а во втором его ждёт встреча с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция, WC) – Александр Шевченко (Казахстан).

Вторым сеяным турнира в Марселе стал 13-й номер мирового рейтинга болгарин Григор Димитров. На старте ему предстоит сразиться либо с американцем Себастьяном Кордой, либо с квалифаером.

Также первый круг турнира пропустит серебряный призёр Олимпиады-2020 россиянин Карен Хачанов (3). Его первый соперник определится в матче Ришар Гаске (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).