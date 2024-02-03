Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Прошла жеребьёвка турнира в Марселе, посев которого возглавили Хачанов, Хуркач и Димитров

Прошла жеребьёвка турнира в Марселе, посев которого возглавили Хачанов, Хуркач и Димитров
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля. Призовой фонд соревнований составил более € 801 тыс.

Посев соревнований в Марселе возглавил восьмая ракетка мира, действующий чемпион польский теннисист Хуберт Хуркач. Он пропустит первый раунд, а во втором его ждёт встреча с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция, WC) – Александр Шевченко (Казахстан).

Вторым сеяным турнира в Марселе стал 13-й номер мирового рейтинга болгарин Григор Димитров. На старте ему предстоит сразиться либо с американцем Себастьяном Кордой, либо с квалифаером.

Также первый круг турнира пропустит серебряный призёр Олимпиады-2020 россиянин Карен Хачанов (3). Его первый соперник определится в матче Ришар Гаске (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Материалы по теме
Александрова и Павлюченкова пробились в полуфинал Линца! Будет ли русский финал?
Александрова и Павлюченкова пробились в полуфинал Линца! Будет ли русский финал?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android