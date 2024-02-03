Определилась соперница Дианы Шнайдер в финале турнира в Хуахине

Определилась соперница российской теннисистки Дианы Шнайдер, 108-й ракетки мира, в финале турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Ей стала 45-я ракетка мира из Китая Чжу Линь, которая в своём матче полуфинала обыграла в двух сетах свою соотечественницу Ван Яфань, 78-ю ракетку мира. Встреча двух китаянок завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Чжу Линь по ходу матча реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету Ван Яфань один реализованный брейк-пойнт из пяти и четыре двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этой встрече дважды подала навылет.
Ранее Диана Шнайдер и Чжу Линь играли друг с другом один раз: в 2023 году в первом круге турнира в Наньчане (Китай) россиянка обыграла соперницу в двух сетах.
Финал турнира в Хуахине пройдёт в воскресенье, 4 февраля.
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