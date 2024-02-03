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Видеообзор победного матча Дианы Шнайдер в полуфинале турнира в Хуахине

Видеообзор победного матча Дианы Шнайдер в полуфинале турнира в Хуахине
Аудио-версия:
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108-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

В полуфинале соревнований Шнайдер со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла 40-ю ракетку мира 22-летнюю представительницу Китая Синьюй Ван (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 40 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ван три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Для Шнайдер это будет второй в карьере финал на уровне WTA, первый она провела в 2023 году на турнире в Нинбо (Китай), где проиграла Онс Жабер.

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