Даниил Медведев в июне сыграет на травяном турнире ATP-250 в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в июне сыграет на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). О получении согласия спортсмена на участие в соревнованиях сообщила пресс-служба турнира.

«Я с нетерпением жду возможности снова оказаться в Хертогенбосхе. Это хорошее начало травяного сезона, и в этом турнире приятно принять участие», — приводит слова спортсмена пресс-служба Libema-Open.

Отметим, что Даниил Медведев сыграет на турнире в Хертогенбосхе в шестой раз. В 2022 году спортсмен доходил до финала, в котором проиграл 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену. В 2023 году россиянин покинул соревнования во втором круге, проиграв в трёх сетах французу Адриану Маннарино.