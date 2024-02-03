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Бублик вышел в финал турнира в Монпелье, одержав волевую победу над Оже-Альяссимом

Бублик вышел в финал турнира в Монпелье, одержав волевую победу над Оже-Альяссимом
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, вышел в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче полуфинала спортсмен в трёх сетах одержал победу над 30-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. Феликс Оже-Альяссим по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Александра Бублика 13 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки.

Монпелье. 1/2 финала
03 февраля 2024, суббота. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В финале турнира Бублик встретится с победителем матча между седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне и представителем Хорватии Борной Чоричем.

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