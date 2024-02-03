Бублик вышел в финал турнира в Монпелье, одержав волевую победу над Оже-Альяссимом

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, вышел в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче полуфинала спортсмен в трёх сетах одержал победу над 30-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. Феликс Оже-Альяссим по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Александра Бублика 13 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки.

В финале турнира Бублик встретится с победителем матча между седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне и представителем Хорватии Борной Чоричем.