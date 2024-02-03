Синнер: понимаю, что у меня будут сложные матчи, в которых меня победит сильный соперник

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, рассказал, что, хотя сейчас он уверен в себе, он понимает, что у него будут сложные матчи с сильными соперниками, которые могут его победить.

«В сезоне есть ещё много турниров и, следовательно, много возможностей не только добиться большого успеха, но и выступить плохо. Нужно быть готовым ко всему, что может случиться. Я обычный простой человек, но не боюсь ничего, что может произойти, потому что очень уверен в себе. Понимаю, что будут трудные моменты и что у меня будут матчи, в которых меня победит более сильный соперник. В такие моменты я пожму ему руку и продолжу работать, чтобы стать лучше», — сказал спортсмен на пресс-конференции после возвращения в Рим после победы на Открытом чемпионате Австралии.