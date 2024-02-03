Сборная Сербии без Джоковича не смогла квалифицироваться в финал Кубка Дэвиса

Сборная Сербии, в составе которой не было первой ракетки мира Новака Джоковича, не смогла квалифицироваться в финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024. Спортсмены проиграли все четыре встречи в рамках матча с командой Словакии.

Результаты встреч в рамках матча Сербия — Словакия:

Миомир Кецманович (Сербия) — Лукас Клейн (Словакия) — 6:7 (2:7), 2:6;

Душан Лайович (Сербия) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 2:6, 0:6;

Никола Какич/Миомир Кецманович (Сербия) — Лукас Клейн/Игор Зеленай (Словакия) — 6:7 (4:7), 3:6;

Ласло Джере (Сербия) — Лукас Покорный (Словакия) — 3:4.

Отметим, что команда Словакии впервые в истории вышла в финальную часть Кубка Дэвиса. До этого сборная четырежды проигрывала в раунде квалификации.