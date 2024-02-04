Диана Шнайдер — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Хуахине
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Сегодня, 4 февраля, 108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер попытается завоевать первый в карьере титул на уровне WTA. В финале турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) Шнайдер сразится с 45-й ракеткой мира, 30-летней представительницей Китая Чжу Линь (2). Данный поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 12:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер – Чжу Линь в финале турнира в Хуахине.
Хуахин. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
108
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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45
Чжу Линь
Ч. Линь
Счёт личных встреч финалисток — 1-0 в пользу юной Шнайдер. Диана уверенно обыграла Чжу в середине прошлой осени в первом круге турнира WTA-250 в Наньчане. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.
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