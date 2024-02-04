«Милота». Вероника Кудерметова опубликовала фото с мужем и дельфинами

16-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях милые фотографии с дельфинами. На них также запечатлён муж и тренер Вероники Сергей Демёхин.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

«Милота», — подписала фото Кудерметова.

В данный момент Кудерметова находится в Абу-Даби (ОАЭ), где 5 февраля стартует турнир категории WTA-500. Её первая соперница определится по итогам квалификации.

Прошедший 2023 год получился для Кудерметовой неровным. На турнирах «Большого шлема» Вероника не доходила дальше второго круга. Однако в конце сезона, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянка дошла до финала, где со счётом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу. Также россиянка в паре с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде.