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Видеообзор победного матча Дианы Шнайдер в финале турнира в Хуахине

Видеообзор победного матча Дианы Шнайдер в финале турнира в Хуахине
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

В решающем поединке соперницей Дианы Шнайдер стала китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 45-е место в рейтинге WTA. Россиянка одержала победу во встрече на центральном корте «Тру Арены», продолжавшейся 2 часа 1 минуту, со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором этого матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Титул в Хуахине стал для 19-летней теннисистки первым на уровне турниров WTA. Напомним, общий призовой фонд турнира Thailand Open составил $ 267 082.

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