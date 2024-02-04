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Видео: Диана Шнайдер сразу позвонила маме после завоевания титула в Хуахине

Трогательным моментом ознаменовалось завершение матча 19-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер и китаянки Чжу Линь в финале турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Напомним, Шнайдер одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:1 обыграла Линь (2). Это дебютный титул Дианы на уровне WTA.

Перед награждением Шнайдер позвонила маме, этот момент запечатлела камера.

Встреча на центральном корте «Тру Арены» продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время россиянка сделала одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница не сделала ни одного эйса, при этом Чжу Линь не допустила ни одной двойной ошибки.

По пути в финал Хуахина Шнайдер обыграла польку Магду Линетт (1), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянку Синьюй Ван.