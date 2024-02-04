Елена Остапенко на турнире в Линце выиграла второй личный титул в сезоне — 2024

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 12-я ракетка мира, сегодня, 4 февраля, выиграла второй личный титул в сезоне — 2024. Спортсменка победила на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), в финале в двух сетах обыграв 21-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову.

Ранее Остапенко уже побеждала в этом сезоне на турнире категории WTA-500: в начале января теннисистка выиграла соревнования в Аделаиде (Австралия), в финале одержав победу над россиянкой Дарьей Касаткиной.

Отметим, что Елена Остапенко в 2024 году отлично выступает и в парном разряде: в начале января она в паре с украинкой Людмилой Киченок выиграла соревнования категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), а в конце того же месяца вместе с партнёршей играла в финале Открытого чемпионата Австралии.