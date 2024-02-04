Диана Шнайдер сравнила победу в Хуахине с титулом турнира «Большого шлема»

108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала завоевание титула на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Это дебютный трофей Шнайдер в карьере на уровне WTA.

По ходу соревнований Шнайдер обыграла польку Магду Линетт (1), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянок Синьюй Ван и Чжу Линь (2).

«У меня нет слов, атмосфера была словно на турнире «Большого шлема». Для меня это и правда был как турнир «Большого шлема», энергетика просто потрясающая. Моя семья следила за моим выступлением из Москвы, хочу их поблагодарить за поддержку. Они поддерживают меня всю карьеру, которая, надеюсь, будет долгой и успешной», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.