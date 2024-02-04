Циципас — о роли отца в команде: он — единственный человек, который меня понимает

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», десятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о роли отца Апостолоса в своей карьере.

«Теннис всегда был нашим с отцом общим интересом. Когда его нет рядом, я чувствую, что теряется частичка меня как игрока.

Были случаи, когда он был со мной, и я понимал, что он — половина моей игры. Иногда я не слишком хорошо о нём отзываюсь, но он — единственный человек, который меня понимает. Хорошо, что мы умеем отделять роль отца от роли тренера», — приводит слова Циципаса портал Tennis 365.

Отметим, на Открытом чемпионате Австралии — 2024 Стефанос Циципас вылетел на стадии 1/8 финала от Тейлора Фритца (6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6). Таким образом, грек не смог защитить очки за прошлогодний финал и опустился с седьмой на 10-ю строчку рейтинга.