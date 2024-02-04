Каливод — о победе Шнайдер: это знаковый момент, он поможет ей реализовать свой потенциал

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу 19-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Тайланд).

«В принципе, такое и должно было произойти. Для Дианы это знаковый момент, который поможет ей в дальнейшем реализовать свой потенциал. Шнайдер — левша с не совсем обычной манерой ведения игры. Она очень упорная и здорово читает игру. Так что всё, что было накоплено за предыдущие учебно-тренировочные годы, и её победы на юниорском уровне дали ей этот выхлоп, и это здорово для неё. Конечно, очень приятно, что система, которая создана в нашей стране по подготовке теннисистов, даёт свои результаты, как эта победа Дианы.

Мама Шнайдер имела большое значение в её подготовке, она опекала её с самого детства, как, в общем-то, и все родители сейчас. Ей надо отдать должное, и то, что Диана первым делом позвонила своей маме после победы, говорит о её человеческих качествах и гражданской позиции. Уверен, что у неё будут новые результаты, и ещё какие», — приводит слова тренера RT.

Напомним, по ходу соревнований в Тайланде Шнайдер обыграла польку Магду Линетт (1), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянок Синьюй Ван и Чжу Линь (2). Благодаря победе Шнайдер поднимется на 35 позиций в рейтинге и вновь войдёт в топ-100 — на данный момент теннисистка занимает 108-ю строчку.