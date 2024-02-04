Диана Шнайдер: сложно сказать, придаст ли титул уверенности или больше давления

108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала завоевание титула на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

«По поводу ожиданий — титул придаст уверенности или больше давления — я пока не думала — только выиграла. Сложно смириться с этой мыслью, что наконец достиг определённой своей цели, выиграл первый титул. И поэтому мне сложно сказать, титул – это барьер в будущем или мне будет легче играть. Пока сложно судить, будет известно на следующих турнирах.

Да, первым делом позвонила маме. Это никакая не договорённость, это просто уже привычка: после всех матчей я первым делом звоню маме. Мы просто делимся эмоциями, впечатлениями, поздравляем друг друга. Это уже как традиция», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, по ходу соревнований в Тайланде Шнайдер обыграла польку Магду Линетт (1), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянок Синьюй Ван и Чжу Линь (2). Благодаря победе Шнайдер поднимется на 35 позиций в рейтинге и вновь войдёт в топ-100.