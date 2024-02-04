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Шнайдер — о действиях после проигранного сета: сняла старые вещи — и будто мысли исчезли

Шнайдер — о действиях после проигранного сета: сняла старые вещи — и будто мысли исчезли
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, победительница турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд), рассказал, как в финале переключилась после проигранного второго сета.

«Во втором сете меня поджало, было много лишних эмоций. После второго сета пошла переодеться. Знаете, сняла с себя старые вещи, в которых я играла – мокрые, тяжёлые – и как будто все мысли исчезли. Оделась в сухую одежду и просто как будто перезагрузилась, настроилась на новый сет. Понимала, будет тяжело: финал – все хотят выиграть. Но заставляла бороться за каждое очко, бежать изо всех сил и тащить все, что можно. И играть намного лучше, чем предыдущий сет. И показать, что я достойна выиграть именно этот матч», — рассказала спортсменка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в финале турнира Диана Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

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