Диана Шнайдер высказалась о провальном старте сезона

108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о провальном начале нынешнего сезона.

«Все игроки стремятся выйти на пик к ТБШ, но так получается, что в нашем спорте не всегда возможны подъемы, когда мы хотим. Так получилось, что сезон начался в Австралии не очень, но месяц спустя получилось преодолеть все неудачи и настроиться – и хорошо отыграть турнир в Тайланде: достойно отыграть все встречи. Чему я рада, я счастлива. Поэтому как горят в теннисе ups and downs (через взлёты и падения)», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, по ходу соревнований в Тайланде Шнайдер обыграла польку Магду Линетт (1), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянок Синьюй Ван и Чжу Линь (2). Благодаря победе Шнайдер поднимется на 35 позиций в рейтинге и вновь войдёт в топ-100.

До турнира в Хуахине Шнайдер уступила в первых двух матчах сезона — в квалификации турнира в Хобарте (Австралия) россиянка проиграла Юань Юэ (5:7, 6:4, 4:6), на Australian Open вылетела в первом раунде от Ясмине Паолини (3:6, 4:6).