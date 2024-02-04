Полина Кудерметова выиграла турнир W50 в Мумбаи

Российская теннисистка Полина Кудерметова, 188-я ракетка мира, выиграла турнир категории W50, проходивший в Мумбаи (Индия). В финальном матче турнира спортсменка в трёх сетах обыграла 231-ю ракетку мира из Словении Далилу Якупович. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Полина Кудерметова выполнила два эйса, реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти и допустила шесть двойных ошибок. На счету Далилы Якупович в этой встрече одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнтов из десяти и одна двойная ошибка.

Благодаря победе в Мумбаи Полина Кудерметова поднимется на 162-ю строчку в рейтинге WTA. Её максимальная позиция в рейтинге — 139-я.